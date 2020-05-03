В Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании об эпидемиологической ситуации в стране, пишет БЕЛТА.
"На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне", - заявил Глава государства.
Александр Лукашенко образно отметил, что армия 41-го года и армия 45-го - это две разные армии, подчеркнув, что система здравоохранения, врачи в Беларуси уже получили необходимый опыт лечения заболевших.
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Лукашенко: в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом
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