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Лукашенко: главное для нас сегодня - это лечение людей - пневмонии

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность обратить внимание на лечение пневмоний в условиях складывающейся эпидемиологической ситуации, передает корреспондент БЕЛТА.


"Анализируя всю ситуацию, нам особое внимание, что мы сегодня и делаем, надо обратить на пневмонии. У нас наблюдается (пускай на 40-50 человек за 4 месяца) прирост пневмоний к уровню прошлого года. Да, это просто мизер при нашей системе здравоохранения, но пневмонии чуть-чуть подросли. Думаю, по году эта ситуация выровняется и так далее. И мы видим, что главное для нас сегодня - это лечение людей - пневмонии. Прошу это иметь в виду. Для меня это вопрос номер один. И я очень серьезно контролирую эти процессы", - заявил Глава государства.

По его словам, в этом плане главное даже не число выявленных людей, у которых диагностирован коронавирус, а именно ситуация по пневмониям.

"Чем больше мы тестируем людей, а сейчас мы вышли на 9,5-10 тыс. ежесуточно тестируемых, тем больше мы получаем с вирусом. Это где-то в районе 9% от тестируемых. Я учитываю это, смотрю эту динамику. Тем более я попросил от вас прогноз. И вы мне дали прогноз полтора-два месяца тому назад, как будут развиваться эти болезни. И я контролирую, насколько вы мне точно выдали прогноз", - отметил белорусский лидер.

"Не всегда тесты дают точный показатель. И уже мне из разных мест - больниц, лабораторий - приходит эта информация. Ну, на ходу делали все тесты. И уже тесты на антитела начали делать", - добавил Александр Лукашенко.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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