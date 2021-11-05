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  2. Лукашенко в Могилеве: будем развиваться и создавать лучшие условия для жизни наших людей

Лукашенко в Могилеве: будем развиваться и создавать лучшие условия для жизни наших людей

Об этом Глава государства заявил на торжественной церемонии открытия кардиохирургического и кардиотерапевтического корпусов Могилевской областной клинической больницы.

– В канун 7 ноября все начальники – большие и малые, сверху и донизу – должны приехать к людям и отчитаться, – пояснил он. – Но не словами, а добрыми делами.

Говоря о сохранении в нашей стране празднования 7 ноября, Глава государства отметил, что именно с этого события прошлого столетия началось строительство будущего национального государства:

– Это наша история. Всё, чем мы богаты, уходит корнями туда. Ее не изменишь. Будущее еще можно как-то изменить... Мы будем развиваться и создавать лучшие условия для жизни наших людей.

Будет дополнено.
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