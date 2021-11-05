Лукашенко: не надо вытирать ноги о нашу советскую историю

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с жителями Могилева призвал граждан не вытирать ноги о свою историю.
Он напомнил, что когда распался Советский Союз, все советское было "плохо":
- Кому-то надо было ноги вытереть о нашу историю. Не надо это делать, потому что это наша история, ее не изменить.
Президент вспомнил, как однажды посещал Австрию. По его словам, на одной из экскурсий с восхищением рассказывали об Австро-Венгерской империи. Александр Лукашенко тогда решил поинтересоваться у экскурсовода: почему они к тем временам относятся так трепетно и гордятся ими, а Советский Союз называют империей зла.
- И они говорят: "Это политики, не мы. Вот все, что здесь есть вокруг, создано в той империи". То есть они свою историю не испоганили, не вытирают об нее ноги. А мы начали вытирать, - отметил Глава государства.
Александр Лукашенко рассказал, что никогда не отрекался от своего коммунистического прошлого и не выбрасывал партийный билет. И, став Президентом, 7 ноября также оставил праздничным днем.
- Для молодежи, среднего возраста, которые уже не воспринимают этот праздник, я предложил – давайте уже не будем памятники рушить, переименовывать улицы (а уже начинали это делать). Давайте мы к 7 ноября будем дарить людям подарки. И это прижилось в стране, - отметил Глава государства.
Фото: БЕЛТА