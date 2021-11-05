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  2. «Главный белорус страны»: могилевчанка призналась в любви Лукашенко

«Главный белорус страны»: могилевчанка призналась в любви Лукашенко

Сегодня во время рабочей поездки в Могилев Глава государства пообщался с его жителями. Президент признался, что эта встреча стала для него неожиданной, но он ей рад. Могилевчанка по имени Елена во всеуслышание призналась Александру Лукашенко в любви:


– Я сегодня пришла не задавать вам вопросы, а признаться вам в любви. Настоящий мужчина, – заявила, ничуть не волнуясь, женщина.

– Опять в интернете напишут, что новая любовница, – пошутил в ответ Президент.

– Ну дайте побыть! – тут же отреагировала Елена. – Вы настоящий мужчина: сказано – сделано. Спасибо вам за все то, что вы делаете для нашей страны – Беларуси! Спасибо просто за то, что вы есть у нас! Я люблю главного белоруса страны – вас, Александр Григорьевич.

– Всё, что мы, мужики, делаем, мы делаем ради вас, – ответил Александр Лукашенко.

Фото: БЕЛТА
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