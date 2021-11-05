Рецепт здоровья от Президента: питаться белорусскими продуктами и заниматься спортом

Общаясь с жителями Могилева возле нового физкультурно-оздоровительного комплекса, Александр Лукашенко акцентировал внимание на важности заботы о здоровье.
– Я не сторонник агитировать вас за здоровый образ жизни. Хотите жить – занимайтесь спортом. Не хотите – будете валяться в реанимации, – сказал Александр Лукашенко.
Президент уверен, что каждый сам должен заботиться о своем здоровье. По его словам, очень эффективен в профилактике заболеваний такой вид спорта, как плавание. Хотя, как признался Президент, это его нелюбимый вид спорта:
– Но, когда ты плаваешь, ты дышишь как надо. Потому что это тяжелый вид спорта, – сказал Глава государства и также призвал заниматься спортом на свежем воздухе каждый день хотя бы по полчаса.
Александр Лукашенко также обратил внимание на возможный негативный эффект от ношения масок на улице:
– Маски на улице не носите. Это, конечно, ваше дело, но вы, наоборот, ухудшаете для себя течение. Да даже быстрее заразитесь. А в помещении, если меняете или хотя бы утюгом проглаживаете, – ваше право. Но главное – здоровый образ жизни. И питание.
Президент уверен: предпочтение нужно отдавать продуктам, выращенным на территории нашей страны. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что у него есть возможность приобрести импортную продукцию, он никогда не питается тем, что привозят из-за границы.
Президент уверен: в нашей стране производят достаточно продуктов для здорового питания, а мясо-молочная продукция лучшая в мире. Эта фраза особенно понравилась жителям Могилева и вызвала шквал аплодисментов.
– Питаться нужно своими продуктами и заниматься спортом. Выходите, бегайте, тренируйтесь! И детей приучите к этому. Потому что надо дышать там, где ты родился, и кушать то, что произведено на нашей земле, где ты родился, – призвал Глава государства.
Фото: БЕЛТА