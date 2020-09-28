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  2. Лукашенко считает возможным увеличить товарооборот с Омской областью до 100 миллионов долларов

Лукашенко считает возможным увеличить товарооборот с Омской областью до 100 миллионов долларов

Об этом Президент заявил сегодня на встрече с губернатором Омской области России Александром Бурковым:
 

– Товарооборот упал в этом году по определенным причинам. Даже если бы он не упал, давайте будем откровенны, что для второго по численности населения сибирского города, по развитости региона это слабый товарооборот. Думаю, к 100 миллионам (долларов. – Прим. ред.) нам надо стремиться и достигать этого товарооборота.

Александр Лукашенко отметил, что ему приятно видеть еще одного губернатора-сибиряка (на прошлой неделе во Дворце Независимости побывали губернаторы Приморского края и Иркутской области. – Прим. ред.):
 
– Наше отношение к сибирякам вы хорошо знаете. Не только потому, что в свое время туда уехало много белорусов. И думаю, вы с ними не имеете проблем. Белорусы всегда были трудолюбивыми и ответственными людьми. Думаю, что таковыми они и являются там, в Сибири.


Глава государства отметил, что многие, уже новые поколения, выросшие там, приезжают в Беларусь, считая ее своей родиной, очень много рассказывают про Сибирь. 
 
– Для меня все, что за Уралом, – это романтика, – добавил Президент. – Думаю, что в будущем году мне удастся побывать в основных точках России, Сибири в том числе.
 
По словам Президента, у Беларуси и Омской области есть все для более активного сотрудничества:
 
– Мы свои люди, от одного корня. Да, мы живем в более удобном климате, но ненамного. Мы живем в зоне рискованного земледелия, тем не менее чему-то научились в сельском хозяйстве. Готовы с вами поделиться всем.
 

Глава государства констатировал наличие опыта сотрудничества Беларуси с восточными регионами России, в частности с Сахалином:

– Думаю, что с нас и сельское хозяйство на Сахалине началось. Мы построили комплекс, агрогородок, распахивали там тысячи гектаров земель. Они сегодня плодоносят, дают урожай. Омск наполовину ближе к нам, чем Сахалин. Омская область похожа по своему развитию на Беларусь, начиная от земли и заканчивая наукой. Если у вас будет желание по каким-то направлениям сотрудничать с Беларусью, мы всегда готовы.
 
По словам Александра Лукашенко, белорусская сторона готова создавать в Омской области сборочные производства, сервисные центры по нашей технике, готова продавать технику с учетом различных лизинговых схем.
 
Глава государства также попросил российского губернатора передать привет всем белорусам, живущим в Омской области.





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Фото: БЕЛТА
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