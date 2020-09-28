Губернатор Омской области: растет объем приобретения белорусской сельхозтехники

Об этом заявил губернатор Омской области России Александр Бурков во время встречи с Президентом. Прежде чем перейти к обсуждению направлений взаимодействия, губернатор поздравил Александра Лукашенко со вступлением в должность.
– Русские и белорусы всегда были близкими по духу народами, объединенными одной историей и одной судьбой. И вы правильно сказали, что сегодня в Омской области проживают очень много белорусов, – только официально более 6 тысяч человек. И еще несколько десятков тысяч людей, у которых белорусские корни. Что очень важно, они сохраняют белорусскую идентичность, – обратил внимание Александр Бурков.
По его словам, Беларусь для региона является основным и значимым партнером во внешнеторговых отношениях:
– В прошлом году показатель внешней торговли составил порядка 80 миллионов долларов. На этот год есть снижение, но все предыдущие годы росли. Основные сферы сотрудничества – это сельское хозяйство и промышленность.
В Омской области реализуется продукция «Гомсельмаша», МТЗ, МАЗа, «Гомельагрокомплекта», «Могилевлифтмаша», «Атланта», «Гефеста». Объем закупок растет: за 8 месяцев приобрели 224 единицы сельхозтехники, добавил губернатор.
– Мы субсидируем покупку белорусской техники: зерноуборочной – 20, кормозаготовительной – 30, сушилок и токового хозяйства – 50 процентов. Ваша техника настолько надежна и проста в эксплуатации и обслуживании, что она привлекает наших аграриев, – подчеркнул Александр Бурков.
Сегодня руководство российского региона посещает МТЗ и МАЗ, а также выставку «Белагро-2020». Завтра губернатор познакомится с работой Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» и выедет в Могилевскую область, где с делегацией встретится руководство области. Гости посетят СЭЗ «Могилев» и расположенный на ее территории завод по производству технического углерода «Омск Карбон Могилев», а также ОАО «Бабушкина крынка».
Фото: БЕЛТА
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Губернатор Омской области: растет объем приобретения белорусской сельхозтехники
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