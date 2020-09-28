Беларусь и Омская область будут развивать сотрудничество в культурной и спортивной сферах

Об этом заявил журналистам губернатор Омской области России Александр Бурков по итогам встречи с Президентом. На встрече договорились о взаимодействии в сфере культуры:



- Предлагаем проект Государственного Омского русского народного хора и Омской филармонии «Откровения истории России», спектакль по творчеству Василия Сурикова. Президент очень заинтересовался и сказал: обязательно предоставим площадку, чтобы мы могли это видеть.



Затронули на встрече и тему спорта. По словам губернатора, единственный за Уралом крытый велотрек находится в Омске.



- Мы предложили Кубок Содружества провести между сибирскими регионами и Беларусью. У вас очень сильная команда по трековым видам велосипедного спорта, и для наших спортсменов важен совместный соревновательный процесс. Они будут подтягиваться к вашему уровню.



Также Александр Бурков выразил надежду на то, что в финале чемпионата КХЛ любители хоккея увидят соперничество «Авангарда», который выиграет на Востоке, и минского «Динамо», которое победит на Западе.