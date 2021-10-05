Лукашенко провел совещание о ходе сельскохозяйственных работ в стране

Открывая совещание, Александр Лукашенко напомнил о своем недавнем поручении Правительству совместно с облисполкомами активизировать работы в АПК и прежде всего увеличить темпы сева озимых.
– Вопрос номер один. Он не терпит отлагательств, потому что озимые поздно сеять нельзя, они просто погибнут, – отметил Александр Лукашенко. – Я просил работать не просто световой день, но и там, где это возможно, ночью.
Сегодня – время для докладов о результатах проделанной работы. В связи с холодным и дождливым сентябрем замедлились темпы уборки ряда сельхозкультур. По словам Президента, десять дней назад мы имели всего лишь половину, а то и меньше выполненных работ, которые надо выполнить осенью:
– Кроме озимого сева нужно еще вспахать почву, убрать огромные площади, занятые под кукурузу (и это не только на силос, но прежде всего на зерно), потому что тех урожаев, которые были даже в прошлом году по зерновым колосовым, мы недополучили. И надо будет еще компенсировать дефицит за счет зерна кукурузы.
Также надо еще убрать яровой рапс, картофель, сахарную свеклу и другие культуры. То есть работы непочатый край. Однако почти две недели техника в связи с погодными условиями не могла выйти в поле, поэтому была объявлена, можно сказать, тревога, пояснил Александр Лукашенко.
– Предварительные итоги уборки зерновых были подведены. Я не вижу там абсолютно никаких проблем. Госзаказ выполнен. Это прежде всего обеспечение хлебом населения. Про это речь уже давно не идет и быть не может. Что беспокоит сегодня и это важный вопрос: как и чем будем кормить в зимний период скот. Накормим – будет мясо, молоко. Плохо накормим – меньше будет мяса, молока, коровы выйдут из зимовки ослабленные. С населением у нас проблем нет и быть не может. Ни по одной культуре, – отметил
Президент.
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