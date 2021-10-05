Лукашенко провел совещание о ходе сельскохозяйственных работ в стране

Президент собрал совещание о ходе сельскохозяйственных работ в Беларуси. Во Дворец Независимости пригласили председателей облисполкомов и Минского горисполкома, уполномоченных представителей Главы государства по регионам, помощников Президента – инспекторов по регионам и г. Минску.





