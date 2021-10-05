Лукашенко: у нас даже деревенские школьники уже не знают, что такое земля

Об этом Глава государства заявил во время совещания о ходе сельскохозяйственных работ в республике. Президент поинтересовался, как к сельскохозяйственным работам привлекаются дополнительные ресурсы. Отдельный вопрос – о возделывании садов:
– Сколько гектаров школам передадим? У нас школьники даже в деревне уже не знают, что такое земля, почва. Они уже не умеют работать. А раньше были подсобные хозяйства или, как мы это называли, приусадебные участки в каждой школе. И дети заготавливали себе на всю зиму до следующего урожая и морковь, и свеклу, и капусту. То, что нужно к столу. Мы уже забыли, что надо возделывать сады и закрепить эти сады за университетом (гектаров 15–20), за школой. И они уберут это и забудут, что такое польское яблоко. Своих яблок будет достаточно. Элементарное вроде бы, но не делаем.
БЕЛТА