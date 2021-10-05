Президент рассказал, как компенсировать недобор кормов

Сделать это, по словам Александра Лукашенко, можно за счет трав, которые выросли на полях после сентябрьских дождей. Во время совещания о ходе сельскохозяйственных работ в нашей стране Глава государства подчеркнул:
– В полях выросли хорошие травы, а где-то очень хорошие. Да, это не первый укос. Умные люди сегодня подкашивают эти травы, а через два дня заворачивают в пленку. Надо эти травы убрать. Вы понимаете, что если мы эти травы не покосим в зиму, это будет во вред полям? Мы получим гниль на полях к весне. Поэтому покосите, заверните в пленку, уберите. Если не можете сохранить – подкормите скотину.
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