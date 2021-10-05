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  2. Президент рассказал, как компенсировать недобор кормов

Президент рассказал, как компенсировать недобор кормов

Сделать это, по словам Александра Лукашенко, можно за счет трав, которые выросли на полях после сентябрьских дождей. Во время совещания о ходе сельскохозяйственных работ в нашей стране Глава государства подчеркнул:


– В полях выросли хорошие травы, а где-то очень хорошие. Да, это не первый укос. Умные люди сегодня подкашивают эти травы, а через два дня заворачивают в пленку. Надо эти травы убрать. Вы понимаете, что если мы эти травы не покосим в зиму, это будет во вред полям? Мы получим гниль на полях к весне. Поэтому покосите, заверните в пленку, уберите. Если не можете сохранить – подкормите скотину.

Фото: БЕЛТА
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