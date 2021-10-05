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  2. Лукашенко требует от аграриев соблюдения жесткой технологической дисциплины

Лукашенко требует от аграриев соблюдения жесткой технологической дисциплины

На совещании о ходе сельскохозяйственных работ в стране Александр Лукашенко поинтересовался, что тормозит сегодня завершение работ по осеннему севу и заготовке силосных кормов и какие вопросы остались нерешенными.


– Я надеюсь, что к концу дня у вас будет 90 процентов (посеяно озимых. – Прим. ред.), и те «хвосты», которые останутся, вы обрубите в течение одного-двух дней. Но дальше тянуть с озимым севом нельзя.

 Особое внимание Президент обратил на сев озимого ячменя:

 – Это тоже принципиальный вопрос, мы летом будущего года это почувствуем. Если бы у нас все культуры колосовые дали такую урожайность, как озимый ячмень в этом году – 48 центнеров с гектара, нам некуда было бы девать зерно.  

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 Кроме того, уборка озимого ячменя начинается фактически раньше середины июля. Это позволяет убрать его до наступления жаркой сухой погоды и высвобождает рабочие руки для других уборочных работ.

 По словам Президента, картофель уже практически убрали, следующий вопрос – кукуруза:

 – Сейчас ночью будут заморозки приличные, и кукуруза превратится в желтое поле. Ее надо немедленно убирать, уже зеленой массы не будет.  Поэтому, кто планирует за три дня еще силос готовить, заканчивайте и думайте, как будете получать кукурузное зерно.


 Александр Лукашенко в очередной раз заострил внимание на необходимости соблюдать технологическую дисциплину:

– И вообще без дисциплины никуда. Отсюда мои жесткие требования. 

Фото: БЕЛТА
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