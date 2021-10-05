Лукашенко требует от аграриев соблюдения жесткой технологической дисциплины

На совещании о ходе сельскохозяйственных работ в стране Александр Лукашенко поинтересовался, что тормозит сегодня завершение работ по осеннему севу и заготовке силосных кормов и какие вопросы остались нерешенными.
– Я надеюсь, что к концу дня у вас будет 90 процентов (посеяно озимых. – Прим. ред.), и те «хвосты», которые останутся, вы обрубите в течение одного-двух дней. Но дальше тянуть с озимым севом нельзя.
Особое внимание Президент обратил на сев озимого ячменя:
– Это тоже принципиальный вопрос, мы летом будущего года это почувствуем. Если бы у нас все культуры колосовые дали такую урожайность, как озимый ячмень в этом году – 48 центнеров с гектара, нам некуда было бы девать зерно.
По словам Президента, картофель уже практически убрали, следующий вопрос – кукуруза:
– Сейчас ночью будут заморозки приличные, и кукуруза превратится в желтое поле. Ее надо немедленно убирать, уже зеленой массы не будет. Поэтому, кто планирует за три дня еще силос готовить, заканчивайте и думайте, как будете получать кукурузное зерно.
Александр Лукашенко в очередной раз заострил внимание на необходимости соблюдать технологическую дисциплину:
– И вообще без дисциплины никуда. Отсюда мои жесткие требования.
Фото: БЕЛТА