Лукашенко предостерег Правительство от перебоев с поставкой сахара

Во время совещания о ходе сельскохозяйственных работ в стране Глава государства попросил доложить о проблемной ситуации с сахаром:
– С чего бы вдруг? Запасы на складах огромные, и переработку начали. И вдруг что-то там обвалилось. Смотрите, мужики, еще раз обвалится – и этот "обвал" будет от торговых сетей до Правительства, – предупредил Александр Лукашенко. – Я понимаю, если какое-то несчастье и чего-то не хватает. Видите ли, не успели завезти… Логистика подвела…
– Мы что, в Великобритании, где водителей не хватает, чтобы завезти на заправку топливо? – поинтересовался Президент.
– Я же знаю, откуда ноги растут. Поэтому смотрите, чтобы у нас ни по ценообразованию, ни по поставкам в магазины для населения не было перебоев с товарами.
Фото: БЕЛТА