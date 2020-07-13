Лукашенко: программа развития юго-восточных регионов Могилевской области должна быть реализована в следующей пятилетке

Об этом Президент заявил в Славгородском районе во время общения с местными жителями. Он обратился к губернатору области Леониду Зайцу:

- Программа развития Юго-Восточных регионов Могилевской области должна быть реализована в следующей пятилетке... Я буду делать все для того, чтобы эта программа была реализована... Эта земля даст результат сторицей.

По словам Александра Лукашенко, программа позволит развиваться и самой Могилевской области. Ведь это и инвестиции, и хорошие налоговые льготы. Глава государства ориентирует местных жителей трудиться и жить на родной земле.

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