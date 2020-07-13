Лукашенко: за три года мы построим и реконструируем 18 мостов в стране

Об этом Президент заявил во время открытия моста через Сож в Славгородском районе:



– Я когда прихожу на открытие очередного моста – привожу свои впечатления с детства. Мне попалась как-то книга хорошего советского мостостроителя и запомнилась фраза: мосты – это цветы нашей земли.



Александр Лукашенко признался, что изначально сомневался в необходимости строительства именно этого моста: возможно, можно было бы обойтись и временной переправой. Однако многие поддержали строительство этого мостового перехода.



– Многие говорили, что этот мост был жизненно необходим. Я знаю, что объезд в Чериков – до 120 километров. Понятно, что это расстояние, но у нас таких территорий много.



Президент рассказал, что этот регион серьезно пострадал после аварии на ЧАЭС, поэтому и мост здесь необходим.



– Реформы – это вот это (мост. – Прим. ред). И насколько их будет много или мало, насколько они будут быстры по времени, зависит от денег. Поэтому вы никому не верьте, кто вам будет говорить, что с вертолета деньги вам будет разбрасывать и будет строить почти каждый год по тысяче мостов. Такого не будет никогда.



По словам Александра Лукашенко, планируется за три года реконструировать и построить 18 мостов. На финансирование планируется привлечь 130 млн долларов – это будут европейские инвестиции:



– Мы договорились, что за три года таких мостов и посложнее построим и модернизируем 18. Договорились с европейцами, они тоже в этом заинтересованы: транзит с Востока на Запад. Европейские деньги есть – около 130 млн долларов.



Глава государства обратил внимание, что эти деньги должны остаться в стране. Для этого надо обязательно выиграть подряд на строительство и реконструкцию мостов.



Александр Лукашенко высоко оценил работу строителей и хозяйственный подход при возведении моста в Славгородском районе.