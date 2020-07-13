Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.43
EUR: 2.74
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Лукашенко: за три года мы построим и реконструируем 18 мостов в стране

Лукашенко: за три года мы построим и реконструируем 18 мостов в стране

Об этом Президент заявил во время открытия моста через Сож в Славгородском районе: 
 
– Я когда прихожу на открытие очередного моста  – привожу свои впечатления с детства. Мне попалась как-то книга хорошего советского мостостроителя и запомнилась фраза: мосты  – это цветы нашей земли. 
 
Александр Лукашенко признался, что изначально сомневался в необходимости строительства именно этого моста: возможно, можно было бы обойтись и временной переправой. Однако многие поддержали строительство этого мостового перехода. 
 
– Многие говорили, что этот мост был жизненно необходим. Я знаю, что объезд в Чериков  – до 120 километров. Понятно, что это расстояние, но у нас таких территорий много.
 
Президент рассказал, что этот регион серьезно пострадал после аварии на ЧАЭС, поэтому и мост здесь необходим. 
 
– Реформы – это вот это (мост. – Прим. ред). И насколько их будет много или мало, насколько они будут быстры по времени, зависит от денег. Поэтому вы никому не верьте, кто вам будет говорить, что с вертолета деньги вам будет разбрасывать и будет строить почти каждый год по тысяче мостов. Такого не будет никогда.
 
По словам Александра Лукашенко, планируется за три года реконструировать и построить 18 мостов. На финансирование планируется привлечь 130 млн долларов – это будут европейские инвестиции: 
 
– Мы договорились, что за три года таких мостов и посложнее построим и модернизируем 18. Договорились с европейцами, они тоже в этом заинтересованы: транзит с Востока на Запад. Европейские деньги есть – около 130 млн долларов. 
 
Глава государства обратил внимание, что эти деньги должны остаться в стране. Для этого надо обязательно выиграть подряд на строительство и реконструкцию мостов. 
 
Александр Лукашенко высоко оценил работу строителей и хозяйственный подход при возведении моста в Славгородском районе. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Стивен Кинг продал права на экранизацию трех новелл за три доллара
ОДКБ созывает экстренное заседание Постоянного совета
В Витебске пьяный водитель врезался в дерево и скрылся с места ДТП
Лукашенко: программа развития юго-восточных регионов Могилевской области должна быть реализована в следующей пятилетке
Погода во вторник: кратковременные дожди и до +23°С
В Минске из-за вспышки ацетона загорелась квартира
Адвокат фигуранта «дела банкиров» Втюрина просит возобновить судебное следствие
Лукашенко: неперспективные деревни нельзя бросать
Лукашенко: за три года мы построим и реконструируем 18 мостов в стране
Лукашенко ориентирует на приведение в порядок дорог местного значения в предстоящей пятилетке
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿Портрет Дориана Грея: этапы написания
В Новогрудском районе проходит конкурс «Ландшафтный дизайн МЧС»
"Прямая линия" с Уполномоченным по делам религий и национальностей пройдет 14 июля
Девушку сбили на переходе в Минске
Беларусь заняла 40-е место в рейтинге ООН по готовности к электронному правительству
Белорусская филармония вошла в тройку лидеров филармоний СНГ по присутствию в социальных сетях
Умные окна разработали в БГУ
В Мали в ходе протестов погибли 11 человек
Белорусы готовы стать жителями умных городов
Президент посещает Славгородский район
На базе ВМС США в Калифорнии загорелся корабль – пострадал 21 человек
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Технология информационной пандемии
В лесах нацпарка «Браславские озера» идет борьба с жуком-короедом
Финляндия открывает границы для поездок почти в 20 стран Европы
Представительница Беларуси на детском «Евровидении» Хелена Мерааи: хочешь развиваться – вперед
Жена Джона Траволты умерла в США
В Витебской области плановые лабораторные исследования по предотвращению заморов рыб будут проведены на 24 водных объектах
В Минобороны Армении сообщили о возобновлении артобстрела со стороны Азербайджана на границе
Майор Евгений Зуев из Полоцка умеет найти ключик к каждому, даже самому непростому ребенку
Под Сенно Hyundai вылетел в кювет и врезался в дерево
Что не так с популярной теорией поколений?
В Гомельской области проанализировали опыт организации выездной торговли: много претензий к температурному режиму
блог
Татьяна СУЛИМОВА
Гости!
Владимир Гусаков: народность, государственность, патриотизм — основы построения процветающей Беларуси
На Могилевщине за выходные шквалистым ветром повреждены кровли 18 сельскохозяйственных построек
В чем особенности национального отдыха и почему многие усадьбы уже забронированы до осени
Почему растет спрос на загородное жилье
Что ждет цифровые валюты после пандемии
В Глусском районе на мужчине загорелась одежда – во время косьбы он курил
В Москве – очередной этап снятия ограничений
До 72 выросло число жертв наводнений и оползней в Японии
Внук Элвиса Пресли покончил с собой
В Нижегородской области упал самолет Ан-2
мнение
Михаил КУЧКО
Цифровой слон в молочной лавке
Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше – экзитпол
Соревнования по дрифтингу, ЦТ по истории Беларуси и белорусский лоукостер. Главное за воскресенье
Заяц: Могилевская область уже готова к уборке зерновых
Авторы
СКАНИРУЙТЕ