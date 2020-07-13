Лукашенко: неперспективные деревни нельзя бросать

Об этом Президент заявил в Славгородском районе во время общения с местными жителями. По его словам, пандемия коронавируса показала: кто переехал в деревни, тот практически не болел.

– Мы ни в коем случае не должны забросить свободные приусадебные участки в деревнях. Деревни бросать нельзя! Деревни надо спасать! Надо переселять людей из городов туда. Надо задействовать местные приусадебные участки, брошенные, особенно в неперспективных деревнях, да и в агрогородках и райцентрах, людям под дачи. Пусть они там строят домики.

Это будет большая социальная программа, заявил Глава государства. Освоение этих бесхозных земель будет под его пристальным контролем с учетом того, что освоение сельскохозяйственных земель запрещено.

– Я держу под контролем, даже метра земли без меня нельзя просто отдать. Желающих много на чистом поле построить фабрики, заводы, дом... Это категорически запрещено. Пока мы не заселим эти свободные приусадебные участки и клочки земли в районных центрах, поселках.