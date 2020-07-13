Лукашенко ориентирует на приведение в порядок дорог местного значения в предстоящей пятилетке

- До областных центров мы сделали дороги. Сейчас надо привести в порядок до районных центров. Это обязательно мы должны закончить. И дополнительно от районных центров до агрогородков.

Отметив, что сейчас едва ли не каждый передвигается на автомобиле, Александр Лукашенко добавил:

- Без дорог у нас жизни нет. Это и настроение людей, и экономика, и транзит, на котором мы хотим заработать.

Министр транспорта и коммуникации Алексей Авраменко доложил Президенту о ходе реконструкции ряда республиканских трасс. Речь в частности зашла о модернизации дороги Р-53, которая соединяет Минск и Борисов.



Говоря о ее перспективе, министр отметил, что решается вопрос, будет ли она проходить непосредственно через Жодино или идти в обход города.



- Надо смотреть в будущее! В города желательно не заходить, - настаивает Александр Лукашенко.

Интересовался Глава государства и перспективами реконструкции магистралей между Минском и Полоцком, между Гомелем и Гродно, а также дорогами местного значения.



– Надо привести в порядок дороги к районным центрам, чтобы они не разрушились. Дополнительно – от районных центров до агрогородков, – описал Александр Лукашенко перспективы на ближайшую пятилетку.

Отдельное поручение дорожным службам - поддерживать в хорошем состоянии грунтовые дороги.



- Надо содержать эти дороги, надо подсыпать их, по-хозяйски относиться. Это кровеносные сосуды. Без дорог никуда, - отметил Президент.





Будет дополнено