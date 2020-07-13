Глава государства посетил "Голубую криницу" и продегустировал славгородские сыры и мед

Во время рабочей поездки в Славгородский район Глава государства посетил гидрологический памятник природы республиканского значения "Голубая криница". Президент попробовал продукцию славгородских сыроваров. Он также посетил медовый рынок, где продегустировал местный мед.



Глава государства признался: он сам пчеловод, правда, меда употребляет немного.



– Вы делаете великое дело. Мы будем вас всячески поддерживать, – пообещал Александр Лукашенко пчеловодам.

Также Президент пообщался с ремесленниками. В качестве сувениров Александру Лукашенко подарили домовенка и светильник ручной работы.



– Что значит спасли деревню, малые города... Если бы загубили, этой бы красоты не было. Ценнейшие люди, которые руками своими что-то делают, – похвалил Президент.

Стоит отметить, что мост через реку Сож, открытый в Славгородском районе, ведет непосредственно к кринице. Источник представляет собой небольшое живописное озеро диаметром 20–25 м, окруженное со всех сторон деревьями. У воды неповторимый бирюзово-изумрудный оттенок. Она поднимается на поверхность земли с глубины 100–200 м, где проходит через толщу мела.

Из криницы вытекает ручей, впадающий в речку Голуба, являющийся притоком Сожа. Вода из источника обладает высокими питьевыми качествами и может служить эталоном чистоты подземных вод. В народе ходит поверье о целебных свойствах воды Голубой криницы.

В день Медового Спаса 14 августа в честь Животворящего Креста Господня, Пречистой Божьей Матери и святых мучеников семи братьев Маккавеев на кринице проходят православные богослужения. Для восточных славян этот день памятен как Крещение Руси. Жители Присожья и сопредельных территорий России и Украины в этот день собираются у Голубой криницы в урочище Клины Славгородского района.

В настоящее время источники взяты под охрану государства, разработана концепция создания здесь эколого-туристического парка. Рассказали Президенту и о туристических фишках района и природного комплекса. Александр Лукашенко подчеркнул, что криница – это прекрасное место. В общении с людьми, которые сюда приехали, он вспомнил, как принимал участие в восстановлении Трофимовой криницы на своей малой родине.

– Сюда нужно приезжать от пандемии лечиться. Мед попробовал, окунулся, – с некоторой долей юмора добавил Глава государства.