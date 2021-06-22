Президент принимает участие в мероприятиях, посвященных 80-летию начала Великой Отечественной войны. Они проходят в Брестской крепости. Программой предусмотрено возложение венков к Вечному огню мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Александр Лукашенко выступит с обращением к участникам мероприятий, а в их лице – и ко всем белорусам, в сердцах которых жива память о скорбной дате.
Завершит вечер концерт «Если б камни могли говорить…» арт-группы «Хор Турецкого» и белорусских исполнителей.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко прибыл в Брестскую крепость
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