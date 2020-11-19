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Политика политикой, но нам надо продвинуться именно в торгово-экономических отношениях. Лукашенко назначил новых глав дипмиссий

Александр Лукашенко сегодня назначил руководителей дипломатических ведомств и консульских учреждений. Президент не стал традиционно рассказывать о странах, куда направляются новые послы.


– Люди подготовленные, грамотные и прочее. Публично спрашиваю у вас: может, кто-то не хочет ехать послом – во-первых, во-вторых – в ту страну, куда мы вас направляем? Вы люди крупного калибра. Если вы сейчас скажете, что хотели бы работать на других должностях, готовы работать на другой работе, искренне вам говорю: я вас не буду посылать в посольство, – обратился к назначенцам Глава государства.

 Послы отметили, что это исключено, и заверили, что обязательно вернутся. Президент также обратил внимание:

– Это не пенсионная для вас работа и не работа «взяли на обочину выбросили людей». Таких людей на обочину не выбрасывают. 


Закулисья в принятых решениях никакого нет, подчеркнул Александр Лукашенко:

–Мы с Азербайджаном поддерживаем очень хорошие близкие отношения, ты (Андрей Равков. – Прим. ред.) это знаешь, ты это направление курировал в свое время. И я думаю, мы и должны с Азербайджаном поддерживать добрые отношения. Но мы с Арменией не разрываем никаких отношений. У нас с Арменией блестящие отношения. Поддерживайте эти отношения, делайте так, чтобы нас ни в чем не заподозрили.

Это две республики, которые должны в будущем жить мирно.


Что касается «молодых» послов, отношение и подходы Главы государства известны:

–Ты (министр иностранных дел Владимир Макей. – Прим. ред.) уже говорил, что все «надежные, честные». Как оказалось, не все. Понятно, что трудная ситуация. Но хотелось, чтобы они в трудную ситуацию проявили свои лучшие качества. Мы ж никого не гоним.

Глава ведомства проинформировал Александра Лукашенко, что пул послов уезжает в страны населением численностью 1700 миллионов человек.


– Хоть немножко нам там продвинуться в товарообороте, прежде всего в экспорте, и уже будет великое дело. Главное, ребята, – это экспорт. Политика политикой, понятно, что и в Азербайджане, и в Армении ее будет немало, и в Китае. Но там нам надо продвинуться именно в торгово-экономических отношениях, – заключил Глава государства.
 
Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько согласован на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Китае.
 
Андрей Равков, который до сентября 2020 года работал Государственным секретарем Совета Безопасности, назначен на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Азербайджане.
 

Александр Конюк, работавший до сентября 2020 года Генеральным прокурором, стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Армении.

Начальник главного договорно-правового управления МИД Андрей Метелица возглавил дипмиссию в Пакистане. Заместитель директора Департамента – начальник управления МИД Павел Взяткин стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Кении и по совместительству Танзании, Уганде, Эфиопии, Постоянным представителем Беларуси при Африканском союзе, Программам ООН по окружающей среде и по населенным пунктам. 
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