Об этом журналистам заявил Юрий Сенько, который сегодня был назначен Президентом на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Китае. Он пояснил, что главная задача сегодня – экспорт:
– Белорусский бизнес умеет торговать, однако иногда настороженно относится к далеким рынкам. В то же время постепенно наш бизнес увеличивает присутствие на китайском рынке очень хорошими шагами. Работа посольства Беларуси в Китае будет способствовать тому, чтобы белорусские бизнесмены проще смотрели на этот рынок, могли быстрее адаптироваться ко всем нюансам, которые есть с точки зрения входа на рынок.
Юрий Сенько добавил, что посольство проведет ряд телемостов с областями республики и министерствами, чтобы разъяснить все нюансы для работы бизнеса в Китае:
– Посольство уже провело ряд онлайн-конференций и встреч.
В частности, одно из мероприятий прошло в октябре с участием большого количества предприятий, бизнесменов, логистических компаний обеих стран.
– Изучали особенности ведения бизнеса, было поднято очень много вопросов. Сейчас готовятся справочные материалы, чтобы разъяснить все это бизнесу. Мы продолжим данную работу. Убежден, что она даст свои плоды, – резюмировал Юрий Сенько.
Фото: БЕЛТА
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Сенько: посольство Беларуси в Китае будет помогать белорусскому бизнесу выходить на этот рынок
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