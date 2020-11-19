Сенько: посольство Беларуси в Китае будет помогать белорусскому бизнесу выходить на этот рынок

В частности, одно из мероприятий прошло в октябре с участием большого количества предприятий, бизнесменов, логистических компаний обеих стран.





– Изучали особенности ведения бизнеса, было поднято очень много вопросов. Сейчас готовятся справочные материалы, чтобы разъяснить все это бизнесу. Мы продолжим данную работу. Убежден, что она даст свои плоды, – резюмировал Юрий Сенько.

