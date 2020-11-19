В этом заверил журналистов первый заместитель министра внутренних дел – начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко после своего назначения.
По словам генерала, Президент поставил основную задачу – обеспечить общественную безопасность в Минске и регионах Беларуси.
– У милиции общественной безопасности имеются все силы и средства, которыми мы можем воздействовать на протестные акции в столице республики и регионах. Также Глава государства подчеркнул, что максимальные усилия надо приложить на внедрение более современных форм и методов для решения данной задачи. Задача ясна, понятна. Будем выполнять, – сказал Юрий Назаренко.
Фото: БЕЛТА
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Назаренко: задача по обеспечению общественной безопасности будет выполнена
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