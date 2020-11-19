Об этом журналистам заявил Анатолий Маркевич, которого сегодня Александр Лукашенко назначил на должность министра культуры. Он пояснил, что в разговоре с Президентом была затронута тема истории театра, а также всего того, что было сделано для учреждения со стороны государства:
Фото: БЕЛТА
– Сегодня мы видим определенную проблему, которая возникла. Вместе с тем я уверен, – с коллегами и специалистами мы еще детально вникнем в положение дел – театр им. Янки Купалы будет радовать нашего зрителя, предлагать репертуар, который будет достойно представлен не только в масштабах нашего государства, но и за его пределами.
Анатолий Маркевич также заявил, что работа министерства будет направлена на сохранение историко-культурного наследия, развитие искусства, создание и укрепление традиций:
– Роль культуры высока в сфере образования, СМИ, туризма, сфере развлечений, при этом необходимо усиливать роль культуры во всех аспектах жизни.
По мнению нового министра, сферу культуры можно рассматривать как сегмент экономического сектора, где создаются рабочие места.
Опубликовано:
431
Новый министр культуры: уверен, театр им. Янки Купалы будет радовать нашего зрителя
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter