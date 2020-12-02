Лукашенко на саммите ОДКБ: в современных условиях союзничество приобретает все более весомый смысл

Об этом Президент заявил сегодня на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. По словам Александра Лукашенко, от стран – участниц ОДКБ сегодня с учетом динамики вызовов и угроз требуется не просто поддержание текущего взаимодействия, но и его наращивание:







– В современных условиях союзничество приобретает все более весомый смысл. ОДКБ должна показать свое умение интенсивно, надежно работать в политическом, военном, информационном измерениях, а также эффективно противостоять терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, действовать на опережение и избегать социальных бедствий.



Важно не только своевременно выявлять новые вызовы и угрозы, но и запускать механизмы их отражения, максимально сближая позиции государств-членов по коллективному реагированию. Думаю, у нас это получится.







Белорусский лидер особо подчеркнул необходимость личной встречи глав государств ОДКБ:



– Ситуация такова, что мы обязательно должны встретиться и, учитывая уроки последних событий, обсудить перспективы наших действий, чтобы этого не допустить впредь. Во всех странах. Никому нельзя самоуспокаиваться в данной ситуации. Наверное, все из нас это понимают. Поэтому я предлагаю определить время и встретиться в более широком кругу. Не только члены ОДКБ, но и, как здесь Президент России говорил, даже не только партнеры, но и сочувствующие нам страны, которые чувствуют и ощущают ту опасность, которая сегодня надвигается, в том числе и на нас.











