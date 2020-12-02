Функции председательствующего в ОДКБ на следующий год принимает Таджикистан

Об этом на саммите ОДКБ сообщил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он отметил, что в текущем году мир столкнулся с небывалым ростом вызовов и угроз:







– Пандемия привела к глобальной рецессии, она существенным образом повлияла на привычную жизнедеятельность, заставив все страны кардинально пересмотреть ранее намеченные планы. Наступивший вследствие пандемии экономический кризис качественно повлиял на ожидаемый рост мировой экономики, привел к росту безработицы, поставил под угрозу продовольственную безопасность.



По словам Эмомали Рахмона, тенденцию к возрастанию имеют глобальные угрозы терроризма, экстремизма, различных форм радикализма и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков:



– Различные террористические и экстремистские силы не отказались от своих разрушительных намерений и продолжают проявлять активность в различных регионах мира, в том числе в непосредственной близости от зоны ответственности ОДКБ. В этом контексте мы с тревогой следим за негативным развитием ситуации в Афганистане. Все эти обстоятельства требуют от нас адекватного реагирования. В том числе путем принятия необходимых мер по укреплению охраны южных рубежей ОДКБ.



Отметив, что функции председателя в ОДКБ переходят к Таджикистану, Эмомали Рахмон подчеркнул:



– В этом контексте мы обозначили ряд мер, которые призваны расширить круг целей и задач, решаемых сегодня в ОДКБ. В деле их реализации Таджикистан рассчитывает на поддержку своих партнеров.





