Литвин: заметно обострилась политика памяти

Исторические события часто используются в политических интересах партиями, различными общественными силами, даже на государственном уровне. И это недопустимо. Об этом заявил заведующий отделом военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор Алексей Литвин сегодня в Национальном пресс-центре.
На проведенной здесь пресс-конференции говорили о разработке белых пятен истории и о деятельности белорусской исторической науки в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам ученого, белых пятен в современной исторической науке по-прежнему еще немало:
—Это касается и советско-финляндской войны, подробности участия белорусов в которой еще мало известны, хотя Институтом истории НАН было подготовлено лет десять назад на эту тему соответствующее издание. Сегодня мы разрабатываем и тему участия белорусов в советско-японской войне 1945 года, а также собираем сведения об участии десятков тысяч наших людей — жителей и уроженцев Беларуси — в этих и многих других международных военных конфликтах.
Так как Институт истории НАН занимается в том числе и научным осмыслением белых пятен, Алексей Литвин обратил внимание на такое понятие, как политика памяти:
— Политика памяти существовала всегда во всех странах, но особенно она обострилась после XIX столетия и в наше время. Исторические события часто используются в политических интересах партиями, различными общественными силами и т. д. Дошло до того, что уже и на государственном уровне эти инструменты берутся на вооружение. Именно поэтому мы сегодня сталкиваемся с тем, что многие события широкой общественности попросту неизвестны. И если о них появляется то или иное упоминание, оно часто подается как сенсация, произвольно интерпретированная журналистами и порой весьма далекая от правды. Так было, например, с понятием штрафных батальонов. Но все дело в том, что, как это не невероятно звучит, в 1940-е и первой половине 1950-х годов советские газеты о Великой Отечественной войне практически не писали! Информационный шум начался после 20-летия Победы, с 1965 года. А с ним — и белые пятна.
Кстати, темой кандидатской диссертации Алексея Литвина было «Военно-оперативное руководство Компартии Белоруссии партизанским движением в годы Великой Отечественной войны (1941—1944 гг.)», а докторской — «Антисоветские военно-полицейские формирования на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны: их истоки, структура и деятельность».
Отметим, что на тему сохранения исторического прошлого и памяти о Великой Отечественной войне сегодня на страницах газеты «СБ. Беларусь сегодня» выступил и председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.