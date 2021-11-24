Клишевич: у Литвы национальных интересов нет, есть интересы США, которые они обеспечивают в Восточной Европе

Таким мнением в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич, комментируя решение Литвы открыть представительство Тайваня в стране.
– Эти люди [власти Литвы] очень хорошо понимают, что делают. Они полностью подконтрольны Соединенным Штатам Америки, а мы знаем, что Китай для США – это конкурент – и в первую очередь торговый. Экономика и деньги – сегодня это главное для Соединенных Штатов, страна стремительно теряет свои позиции в этом направлении, – обратил внимание депутат.
Сергей Клишевич отметил, что Литва ссорится с Китаем в первую очередь для того, чтобы выслужиться перед США.
– Она [Литва] перекрывает свою территорию для участия в проекте транзита товаров "Шелковый путь", чтобы показать американцам, какие они хорошие. И что готовы выслужиться перед своими боссами даже такими нелепыми поступками, как ссора с Китаем. По сути, у них [властей Литвы] нет национальных интересов, есть интересы Соединенных Штатов, которые они обеспечивают в Восточной Европе, – подчеркнул эксперт.
– Руководство этого государства очень долго находится в капкане Соединенных Штатов, – заключил он.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.