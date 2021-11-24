Клишевич: у Литвы национальных интересов нет, есть интересы США, которые они обеспечивают в Восточной Европе

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– обратил внимание депутат.Сергей Клишевич отметил, что Литва ссорится с Китаем в первую очередь для того, чтобы выслужиться перед США.– подчеркнул эксперт.– заключил он.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.