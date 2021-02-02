Головченко: платформа «Сход» – блеклая пародия на Всебелорусское народное собрание

Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня по итогам совещания у Президента, комментируя призывы «координационного совета»сливать данные делегатов ВНС и провести альтернативное собрание. По мнению главы Правительства, такая постановка вопроса говорит о невладении ситуацией:
– Никого никуда сливать не надо. Люди, которые избрались делегатами на собрание, ни от кого не скрываются. Вы заметили, что с начала января они активно выступают на страницах средств массовой информации, каждый день в телеграм-канале, который посвящен Всебелорусскому народному собранию, – по несколько делегатов. Они не прячут лица, как кто-то из тех, кто нас критикует. Они живут в нашей стране, им не от кого прятаться. Поэтому сам этот тезис, что кто-то кого-то будет сливать, ничтожен. Потому то сливать не надо – читайте белорусские СМИ. Там, как говорится, все указано.
Роман Головченко обратил внимание, что люди не боятся этих пустых угроз. Притом что едва стало известно о начале процедуры избрания делегатов, предпринимались попытки запугивания.
– Я где-то читал, что обещали какие-то «кары», еще что-то… Наверное, в расчете на то, что все испугаются каких-то угроз, непонятно откуда исходящих. Но это не возымело никакого действия, естественно. И люди гордятся тем, что они являются делегатами собрания и представляют свой народ и те регионы, в которых они живут и работают. Я это однозначно оцениваю таким образом, – сказал Премьер-министр.
Прокомментировал он и попытки организовать какие-то альтернативные мероприятия:
– Честно говоря, не знаю, что они организовывают. Единственное, что слышал, – что есть какая-то альтернативная интернет-платформа, на которой регистрируются какие-то самовыдвиженцы. Я буквально после завершения совещания задал вопрос своим помощникам: говорят, что какая-то есть зарубежная опять-таки интернет-платформа – «Сход» называется. Там порядка двухсот участников, самовыдвиженцев. Если интересно кому-то играть в такие игры и выдавать желаемое за действительное, то… Чем бы ни тешились, что называется. Я серьезно это не воспринимаю, потому что это не альтернатива, а просто блеклая пародия.
Роман Головченко добавил, что люди с конструктивными идеями участвовали в предложенных площадках:
–Способов для самовыражения предостаточно. Кто ими захотел воспользоваться – воспользовался. Кто не захотел – оставим это на их совести.
Фото: архив БЕЛТА
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Головченко: платформа «Сход» – блеклая пародия на Всебелорусское народное собрание
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