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Головченко о безопасности делегатов ВНС: правоохранительная система Беларуси в состоянии противостоять любым попыткам дестабилизации ситуации в стране

Об этом Премьер-министр Роман Головченко заявил сегодня журналистам по итогам совещания у Президента. В частности, отвечая на вопрос об обеспечении безопасности делегатов Всебелорусского народного собрания, руководитель Правительства отметил, что такое массовое мероприятие всегда сопровождается определенными мерами безопасности. И не только физической, но и предотвращением всякого рода провокаций.


–Мы пока не видим какой-то реальной угрозы, – сказал Премьер-министр. – Тем не менее в отдельных чатах, еще где-то высказываются мысли (возможно, они существуют только в воспаленных умах). Тем не менее хочу вас заверить и успокоить, что соответствующие органы имеют планы действий, реагирования на все возможные сценарии развития событий, в том числе те, которые могут произойти с минимальной долей вероятности. Я думаю, у всех была возможность убедиться в том, что правоохранительная система Беларуси в состоянии противостоять любым попыткам дестабилизации ситуации в стране. Каких-то тревог вопрос безопасности не вызывает. Пока у меня нет информации, что кто-то из делегатов обращался с заявлениями о том, что он подвергается оскорблениям либо угрозам. Могу сказать, что достаточно спокойная ситуация в этом отношении, но все меры предосторожности будут приняты, поэтому здесь нечего волноваться.

Говоря о призывах в некоторых Telegram-каналах к уличным акциям против Всебелорусского народного собрания, Роман Головченко отметил, что современные технологии позволяют очень легко создать картинку, когда 20–50 человек могут выдаваться за сотни и тысячи:

– В разных местах одни и те же люди быстро пофотографировали, склеили картинки, и вроде бы создается впечатление глобального митинга или демонстрации.

Премьер-министр не ожидает, что Всебелорусское народное собрание станет особым поводом для активизации «протестунов»:

– Все, кто теоретически был готов активизироваться, уже поняли, что с государством и правоохранительной системой не стоит играть. Ну а люди, которые находятся за границей, призывают из теплых квартир – оставим это на их совести. Еще раз говорю, у оргкомитета нет оснований для беспокойства в отношении обеспечения безопасности собрания. Мы на самом деле больше фокусируемся на содержательной части, потому что там действительно очень важные вопросы. И программа развития страны непростая, небанальная. Там закладывалось очень много новых идей, которые должны одобрить делегаты. Даже в ходе обсуждений на областных собраниях поступало много критических высказываний в отношении тех или иных подходов. Не секрет, что программа разрабатывалась Правительством, но какие-то вещи лучше видны из глубины, издалека. Поэтому приходится корректировать. И сейчас вся основная работа направлена на то, чтобы актуализировать программу и учесть все критические замечания.

Фото: БЕЛТА
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