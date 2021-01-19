Головченко: необходимо выработать и принять системные решения по развитию всей сферы электротранспорта

Развитие электротранспорта – это современная тенденция, от которой нельзя уйти, она входит в нашу жизнь. Для нашей страны это актуально еще и в силу ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС. Об этом рассказал Премьер-министр Роман Головченко на заседании Президиума Совета Министров, где рассматривается проект Комплексной программы развития электротранспорта на 2021–2025 годы.
По поручению Правительства Национальная академия наук совместно с другими заинтересованными ведомствами разработала и внесла проект постановления Совета Министров «О комплексной программе развития электротранспорта в Республике Беларусь на 2021–2025 годы».
– Проект программы рождался непросто. Мы на разных уровнях проводили совещания в процессе работы над этой программой. До сих пор имеются разногласия. В первую очередь, в части позиции областных исполнительных комитетов по закупке электротранспорта, который будет создан в рамках комплексной программы на обновление подвижного состава городского общественного транспорта, – отметил Роман Головченко.
Премьер-министр обратил внимание: в Беларуси всего около 5,5 тысячи единиц общественного транспорта, который выполняет регулярные пассажирские перевозки. Общий парк автобусов составляет около 32 тысяч единиц.
В проекте программы в соответствии с планом контроля за выполнением комплекса мероприятий по реализации поручений, содержащихся в распоряжении Президента от 1 июля 2020 года № 119, установлены индикативные показатели по обновлению пассажирского общественного электротранспорта, выполняющего регулярные перевозки для областей и Минска в объеме почти в 2600 единиц.
– Необходимо выработать и принять системные решения по развитию всей сферы электротранспорта по наиболее востребованным направлениям его развития. Программа должны быть действительно комплексной – от научных исследований и разработок до стимулирующих мер по производству, приобретению и эксплуатации электротранспорта. То есть она должна быть «сквозной» и затрагивать фактически все сферы, так или иначе связанные с электротранспортом – создание и модернизация необходимых производств, создание зарядной и иной инфраструктуры, вопросы стандартизации и сертификации, – сказал Роман Головченко.
Фото: БЕЛТА
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Головченко: необходимо выработать и принять системные решения по развитию всей сферы электротранспорта
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