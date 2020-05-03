Главный врач Ивацевичской ЦРБ: каждый выздоровевший - это победа для медика

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, - подчеркнул он.Сложившуюся в районе эпидемиологическую обстановку он охарактеризовал как спокойную. Благодаря усилиям местных медиков семь человек уже вылечились от коронавируса., - пояснил собеседник. Он добавил, что в больнице есть большое количество точек вывода кислорода. В реанимации выделена зона для госпитализации пациентов с тяжелыми пневмониями.Василий Юзефович подчеркнул, что приоритетом является обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты. Создан запас респираторов, костюмов, очков, перчаток, бахил. Необходимое постоянно докупается, в том числе что-то помогают приобрести спонсоры. Например, персонал благодарен волонтерам из разных городов, которые передали в ЦРБ защитные экраны., - рассказал главный врач Ивацевичской ЦРБ.