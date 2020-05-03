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  2. Врач-терапевт из Витебска: «Надо успокоиться. Паника – самый главный враг пациента»

Врач-терапевт из Витебска: «Надо успокоиться. Паника – самый главный враг пациента»

Многие из нас сейчас тревожно «прислушиваются» к своему самочувствию. Не першит ли в горле, не поднялась ли вечером температура выше 37? Слышу ли я запахи? А уж если начинается кашель, волнение достигает предела. Ведь каждый знает, что самое опасное осложнение коронавируса – пневмония, воспаление легких. Его проявление тот самый кашель. С другой стороны, этот симптом бывает при обычной простуде, при аллергии, при бронхите. А при пневмонии, как и при COVID-19, может отсутствовать. Новый вирус, как известно, у многих протекает вообще бессимптомно. Именно так переболела им исполняющая обязанности заведующего отделением врач-терапевт Витебской городской центральной поликлиники Юлия Балобина: 


– У нас в отделении у доктора был положительный результат, все сотрудники сдавали тест как контакты первого уровня. Это было 6 апреля. Страшно ли было ждать результатов? Нет, мы все были готовы к диагнозу. К тому же не факт, что заражение произошло на работе, это могло случиться где угодно. В нашем отделении в итоге переболели четыре человека в легкой форме. Лично у меня не было никаких симптомов, и я была с самого начала уверена, что всерьез не заболею. Отсидела две недели в изоляции, получила отрицательные мазочки и вышла на работу. Рада, что переболела вовремя: в поликлинике сейчас руки нужны как никогда. В плане вирусной напряженности ситуация остается сложной – ходят разные инфекции, многие болеют, и врачи в том числе.  

– Вы сейчас работаете с теми, кто болеет COVID-19? 

– У нас каждый пациент – потенциальный больной. Без результатов теста мы не можем знать, кто положительный, кто отрицательный. Именно поэтому с первых дней принимаем людей в защитных костюмах. Для работы с пациентами с подтвержденным коронавирусом в поликлинике создана специальная группа врачей, которая ездит их наблюдать на дому, берет у них анализы – мы только обзваниваем таких больных по поводу их самочувствия. Поскольку сегодня в большинстве случаев коронавирусная инфекция протекает в легкой форме и лечится в домашних условиях. Так что, если у вас кашель или другие симптомы ОРВИ, это вовсе не повод идти проверяться на COVID-19. Главная рекомендация – никуда не выходить из дома. 


– Многие предполагают у себя именно коронавирус? 

– Да, и, думаю, это связано с паникой. Люди паникуют и у некоторых какие-то симптомы могут проявляться на нервной почве. Длительная субфебрильная температура 37 и 37,2 вполне может быть связана с повышенной тревогой. А конкретных, единых для всех, симптомов у коронавируса нет. У кого-то мы видим слабость, у кого-то потливость, кашель, у других высокая температура, ломота в теле. Но ведь ОРВИ и грипп никто не отменял, а проявления заболевания очень схожи. Всегда люди болели и болеть будут респираторными инфекциями. Вовсе не обязательно, что у каждого коронавирус. 

– Сейчас при малейшем недомогании люди стараются сразу вызывать врача. Это правильный подход? 

– Да. Чем больше у вас контактов, в том числе и в лечебных учреждениях, тем больше рисков заразиться коронавирусной или другой инфекцией. Поэтому не надо затягивать – при любом симптоме обращайтесь к врачу и помните, что паника – самый главный враг в этой ситуации. Страх полностью сбивает жизненные ритмы организма. Даже если диагноз подтвердился, первое что надо сделать – успокоиться. Мы уже знаем, что COVID-19 – это вирус, с которым организм может справиться сам. Человек с хорошим иммунитетом, который редко болеет на протяжении жизни, выйдет из этой ситуации скорее всего без осложнений. Тем, кто здоров, рекомендую увеличить объем жидкости, принимать витамин С, антиоксиданты. И не надо ни в коем случае ради профилактики пачками пить противовирусные препараты. Этим вы обезоружите свой иммунитет.  


Врачи в поликлиниках сейчас работают с максимальной нагрузкой, полностью перестроили свою работу и просят каждого соблюдать меры социального дистанцирования, при необходимости – самоизоляции. И не паниковать! 
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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