Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Кельне

Вернувшись к соревновательной практике после окончания перерыва, связанного с пандемией коронавируса, Герасимов показывал крайне нестабильный теннис, что негативно сказывалось на результатах. После рестарта сезона до турнира в Кельне белорус провел восемь официальных матчей, шесть из которых проиграл. Но в Германии он возвращает неплохую спортивную форму, которая была до приостановки всех соревнований в марте.По пути в основную сетку турнира белорусский теннисист преодолел два квалификационных барьера, победив немца Матса Мораинга (6:1, 4:6, 6:4) и австралийца Алексея Попырина (6:2, 1:6, 6:3). А сегодня не испытал проблем в игре против Альтмайера. Этот немец представляет собой весьма серьезную силу, о чем говорят, например, его победы над Фелисиано Лопесом, Яном-Леннардом Штруффом и Маттео Берреттини на недавнем Roland Garros. Но аргументов против Герасимова у Альтмайера не нашлось.Сделав два брейка в первой партии и три во второй и не отдав при этом ни одного гейма на собственной подаче, белорус оформил убедительную викторию чуть более чем за час.В матче 1/8 финала соперником Герасимова будет Феликс Оже-Альяссим из Канады (ATP: 22), который получил от организаторов турнира пятый номер посева и считается одним из наиболее явных претендентов на титул. В феврале 2020-го эти теннисисты встречались в четвертьфинале представительного турнира во французском Марселе, и тогда канадец, впоследствии пробившийся в финал, переиграл белоруса в двух сетах – 7:5, 6:2.Из числа теннисистов, находящихся в первой десятке мирового рейтинга и на самых ближайших подступах к ней, на турнир в Кельне заявились Александр Зверев из Германии (ATP: 7), аргентинец Диего Шварцман (ATP: 9) и канадец Денис Шаповалов (ATP: 12).