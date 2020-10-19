Теннис. Ивашко пробился во второй круг турнира в Стамбуле

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БЕЛТА

На прошлой неделе белорус, напомним, добрался до 1/8 финала куда более крупных соревнований в российском Санкт-Петербурге, где проиграл двенадцатому номеру мирового рейтинга канадцу Денису Шаповалову – 1:6, 4:6. Но теперь Илья Ивашко решил чуть перевести дух и проверить себя на более мелком турнире в Турции, где он получил от организаторов седьмой номер посева.В своем стартовом матче на этих соревнованиях белорусский теннисист считался явным фаворитом. И по итогам он добился весьма уверенной победы.Первый сет, по ходу которого Ивашко сделал два брейка и не отдал ни одного гейма на своей подаче, белорус выиграл за явным преимуществом – 6:2.Вторая партия тоже развивалась по такому сценарию и могла закончиться аналогично. Дважды отличившись на приеме, вторая ракетка Беларуси вышел подавать на матч при счете 5:2. Но тут аналогия нарушилась. Киркин, находясь в безвыходном положении, сделал один обратный брейк, а затем и вовсе сократил отставание до минимума. Правда, развить успех ему белорус не дал. Взяв под ноль десятый гейм, Ивашко закрыл второй сет и матч.Сегодня белорусские любители тенниса также будут следить за выступлением Егора Герасимова (ATP: 87), которому предстоит поединок 1/16 финала представительного турнира в Кельне против немца Даниэля Альтмайера (ATP: 124). По пути в основную сетку этих соревнований, призовой фонд которых составляет € 325 610, белорус преодолел два раунда квалификации.