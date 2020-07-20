Дорожно-транспортное происшествие случилось на МКАД сегодня около 13:45.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Корреспонденту sb.by об этом рассказала ведущий специалист по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяна Ященко:
– По предварительной информации, водитель BMW 1967 года рождения ехал по Минской кольцевой автодороге со стороны проспекта Победителей в направлении деревни Зацень в третьей полосе. В результате того, что при этом не соблюдалась безопасная дистанция, произошло столкновение этой машины с автомобилем Mercedes-Benz, который двигался в попутном направлении. Пострадавших в этом дорожно-транспортном происшествии нет. Существенных заторов не наблюдалось.
В ГАИ напоминают водителям, что необходимо соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки, и необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения с ТС, стоящими или движущимися по соседним полосам движения.
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Два легковых автомобиля столкнулись на Минской кольцевой автодороге
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