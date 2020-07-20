Два легковых автомобиля столкнулись на Минской кольцевой автодороге

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УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Корреспонденту sb.by об этом рассказалаВ ГАИ напоминают водителям, что необходимо соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки, и необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения с ТС, стоящими или движущимися по соседним полосам движения.