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Чемпионат Германии по футболу может возобновиться 9 мая

Чемпионат Германии по футболу может возобновиться 9 мая, однако матчи Бундеслиги планируется проводить без зрителей. Об этом заявил изданию Bild гендиректор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт.

Последние встречи в Бундеслиге состоялись 8 марта. Единственным действующим футбольным первенством в Европе на данный момент является чемпионат Беларуси.

«Мы получили ряд позитивных сигналов. Это открывает обеим лигам (Бундеслиге и второй Бундеслиге. — Прим. ред.) серьезные перспективы. Это очень важные и позитивные новости для фанатов всех клубов», — сказал Зайферт.

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Он уточнил, что медики разработали концепцию для клубов, которая включает нормы поведения и организации — от командных тренировок до матчей.

«Политики доверяют нам, и мы, особенно игроки, должны выступить ролевыми моделями. Речь идет о гигиенических мерах и образцовом отношении к вопросам социальных контактов. Очень важно действовать дисциплинированно, это касается не только работодателей, но и болельщиков», — подчеркнул глава DFL.

Он также пояснил, что игры без болельщиков, само собой, не так хороши и зрелищны, как со зрителями, однако в сложившейся ситуации это единственный возможный вариант.

Власти Германии частично ослабили карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, с 20 апреля. Однако проведение культурных и спортивных мероприятий пока остается под полным запретом.

Германия занимает пятое место во всем мире по количеству выявленных случаев заражения CОVID-19 — более 147 тысяч, при этом более 4,8 тысячи человек умерли.

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Фото: Рейтер
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