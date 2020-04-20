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В Германии ослабили карантинные меры

Власти Германии ослабили ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса в середине марта, пишет DW.

Так, с понедельника, 20 апреля, вновь возобновляют работу небольшие магазины площадью до 800 квадратных метров. Более крупные филиалы универмагов, торговые центры пока что останутся закрытыми, чтобы избежать большого скопления людей в замкнутом пространстве.

Кроме того, вне зависимости от размеров открываются все книжные магазины, автосалоны и магазины по продаже и ремонту велосипедов. В течение последних недель в стране сохраняется теплая и солнечная погода, а вирусологи настоятельно рекомендуют людям чаще находиться на свежем воздухе, а велопрогулки позволяют соблюдать рекомендованную социальную дистанцию в 1,5 метра. Пойти на открытие автосалонов властям пришлось в том числе из-за давления автопрома — по одной из ключевых отраслей немецкой экономики еще до пандемии больно ударил «дизельгейт».

Школьники и студенты к учебе пока не вернулись, однако с 4 мая занятия возобновятся в выпускных классах гимназий, начальных школ и профессионально-технических училищ. Экзамены на аттестат зрелости планируется провести в положенный срок. Дальнейшие детали будут регулироваться властями на земельном уровне. К 29 апреля министерства образования всех федеральных земель должны представить концепции возобновления учебного процесса в подведомственных им учреждениях.

Откроются и университетские библиотеки. Университеты и высшие школы должны будут представить планы возобновления работы в условиях пандемии. При выполнении всех необходимых мер безопасности вузам будет разрешено проводить экзамены и практические занятия в лабораториях и специально оборудованных для этого помещениях. Однако значительная часть лекций будет проходить в онлайн-формате до конца семестра.

Детские сады останутся закрытыми отчасти потому, что от самых маленьких нельзя ожидать соблюдения правил гигиены и необходимой дистанции.

Помимо этого, с 4 мая возобновят работу парикмахерские, однако они должны будут обеспечить работу с использованием средств индивидуальной защиты. Бордели, салоны красоты, массажные салоны и другие косметические заведения, где предусмотрен физический контакт, пока останутся закрытыми. 

Кафе и рестораны останутся закрытыми до дальнейших распоряжений. Пока не будут возобновлять в Германии и проведение культурных, религиозных и спортивных мероприятий. Останутся закрытыми также театры, музеи и кинотеатры.

До 3 мая жителей Германии по-прежнему настоятельно призывают воздерживаться от частных поездок и посещений родственников, а до 4 мая остается контроль на границах Германии с пятью соседними государствами: Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией.

Какие-либо изменения могут произойти не ранее 30 апреля. На этот день намечена очередная встреча канцлера и премьер-министров федеральных земель, на которой они обсудят дальнейшие шаги.

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Фото: Рейтер
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