По два футболиста минского «Динамо» и «Слуцка» попали в символическую сборную 5-го тура чемпионата Беларуси

Белорусская федерация футбола опубликовала символическую сборную пятого тура чемпионата Беларуси.

Наибольшее представительство в ней — у минского «Динамо» и «Слуцка» — по два игрока. От «бело-синих» в дрим-тим попали центрбек Миха Горопевшек и форвард Владислав Климович, от «сахарных» — вратарь Борис Панкратов и хавбек Юрий Козлов. Отметим, что голкипер «Слуцка» также был назван лучшим футболистом тура.

Шестой тур Высшей лиги стартует в пятницу, 24 апреля, матчем между «Смолевичами» и минским «Динамо», которое накануне покинул главный тренер Сергей Гуренко. Ожидается, что его место займет Леонид Кучук, ставший шестикратным чемпионом Молдовы с «Шерифом» и выигравший бронзу чемпионата России с московским «Локомотивом». Последним местом работы 60-летнего белорусского специалиста значится украинский «Рух».