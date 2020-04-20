Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+8 oC
USD: 2.45
EUR: 2.65
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Вратарь «Слуцка» признан лучшим футболистом 5-го тура чемпионата Беларуси

Вратарь «Слуцка» признан лучшим футболистом 5-го тура чемпионата Беларуси

Вратарь «Слуцка» Борис Панкратов признан лучшим игроком пятого тура чемпионата Беларуси по футболу по версии АБФФ.

Напомним, «сахарные» в прошлую пятницу сенсационно обыграли на выезде солигорский «Шахтер» (2:1). 37-летний капитан «Слуцка» отразил пенальти в исполнении Дарко Бодула, а также совершил несколько невероятных сейвов.

Подписаться
Команда Виталия Павлова после пяти туров возглавляет турнирную таблицу Высшей лиги, имея в активе десять очков. Столько же баллов набрали «Витебск» и «Торпедо-БелАЗ», которые уступают «сахарным» по дополнительным показателям.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Врач рассказала о вреде самолечения и профессиональном долге
В Гомеле провели электронную ярмарку вакансий
Во Вьетнаме разработали технологию распознавания лиц в масках
Вратарь «Слуцка» признан лучшим футболистом 5-го тура чемпионата Беларуси
Почти 33,5 тысячи гектаров новых лесов создано в Беларуси с начала года
Французские повара просят Макрона открыть рестораны
В Бресте из-за банки с березовым соком случился пожар на балконе многоэтажки
В Индии туристы не смогли уехать из страны и поселились в пещере
Volkswagen представил свой самый большой легковой автомобиль
Британский парламент впервые проведет виртуальное заседание
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Старик Козлодоев
"Минск-Арена" вошла в тройку лучших арен КХЛ по версии телевизионщиков
Жуткое ДТП в Брестском районе: автомобиль разорвало на части
Санатории и заповедники все чаще используют «антикоронавирусный» маркетинг
В Германии ослабили карантинные меры
Погода на 21 апреля: без осадков и от -3 до +15
Лукашенко поздравил Президента Кубы с 60-летием
КГК: ситуация с наличием масок и антисептиков в аптеках выровнялась
Приехал не на той машине: футболисту «Баварии» грозит крупный штраф за нарушение внутренних правил
В Южной Корее ослабили карантин: люди вернулись в парки и моллы
В Ельском районе на пожаре погибла пожилая сельчанка
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Рупор и барабан
Авторы
СКАНИРУЙТЕ