Вратарь «Слуцка» признан лучшим футболистом 5-го тура чемпионата Беларуси

Вратарь «Слуцка» Борис Панкратов признан лучшим игроком пятого тура чемпионата Беларуси по футболу по версии АБФФ.

Напомним, «сахарные» в прошлую пятницу сенсационно обыграли на выезде солигорский «Шахтер» (2:1). 37-летний капитан «Слуцка» отразил пенальти в исполнении Дарко Бодула, а также совершил несколько невероятных сейвов.

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Команда Виталия Павлова после пяти туров возглавляет турнирную таблицу Высшей лиги, имея в активе десять очков. Столько же баллов набрали «Витебск» и «Торпедо-БелАЗ», которые уступают «сахарным» по дополнительным показателям.