Борис Джонсон вернется к исполнению обязанностей британского премьера 27 апреля

Британский премьер Борис Джонсон, перенесший заражение коронавирусной инфекцией, как и предполагалось ранее, вернется к исполнению обязанностей 27 апреля. Об этом заявил официальный представитель главы правительства Великобритании, пишет «Рейтер».

Уточняется, что в пятницу Джонсон встретился с советниками и получил актуальную информацию о борьбе Соединенного Королевства с COVID-19. Источник телеканала Sky News уточнил, что премьер ежедневно общался по видеосвязи с главой МИД Домиником Раабом, который временно исполняет его обязанности.

Борис Джонсон объявил, что заразился коронавирусом, в конце марта. Первоначально он чувствовал себя хорошо и продолжал руководить страной, однако спустя несколько дней у него поднялась температура, а 5 апреля политика госпитализировали. Вскоре состояние британского премьера ухудшилось и его перевели в реанимацию. Спустя три дня он вернулся в обычную палату, а уже 12 апреля после получения отрицательного теста на COVID-19 его выписали из больницы.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Великобритании практически достигло 150 тысяч человек, более 20 тысяч пациентов скончались.