Премьер-министра Великобритании Джонсона госпитализировали

Главу британского правительства Бориса Джонсона госпитализировали в воскресенье вечером для проведения анализов в связи с заражением коронавирусом. Об этом сообщили в канцелярии премьера.





Там заявили, что госпитализация не носила экстренного характера. "Это сделано по соображениям предосторожности, так как симптомы коронавируса сохраняются у премьер-министра спустя 10 дней после того, как его анализы на коронавирус оказались положительными", — говорится в заявлении.

По данным Financial Times, у 55-летнего Джонсона держится высокая температура. Джонсон продолжает осуществлять функции премьера, он находится в контакте с членами кабинета.

По закону в случае невозможности премьер-министра исполнять свои обязанности эту функцию временно берет на себя глава МИД, сейчас это Доминик Рааб, пишет ТАСС. The Times сообщает, что именно Рааб возглавит сегодня утром заседание кабинета министров, посвященное ситуации с коронавирусом.

Отметим, что перенесла коронавирус и невеста Джонсона Кэрри Симондс, находящаяся на позднем сроке беременности.





В Великобритании, по последним данным, число зараженных новым коронавирусом почти достигло 48 тыс., скончались 4934 человека.