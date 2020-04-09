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Премьера Великобритании перевели из реанимации в обычную палату

Премьер-министра Великобритания Бориса Джонсона сегодня вечером перевели из реанимации в обычную палату. Политик пошел на поправку, сообщили в канцелярии главы британского правительства.

Уточняется, что за состоянием Джонсона продолжат внимательно наблюдать медики. «Он находится в исключительно хорошем расположении духа», — отметили в канцелярии.

Борис Джонсон объявил, что заразился коронавирусом, 27 марта. Тогда он чувствовал себя хорошо и продолжал руководить страной. Спустя несколько дней 55-летний политик рассказал, что у него держится высокая температура, а 5 апреля его доставили в лондонскую больницу. Затем состояние британского премьера ухудшилось, и вечером 6 апреля его перевели в реанимацию.

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Фото: Рейтер
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