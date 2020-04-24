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Британский премьер Борис Джонсон планирует вернуться к работе 27 апреля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший коронавирус, намерен вернуться к исполнению обязанностей главы кабинета с понедельника, 27 апреля, сообщает  Daily Telegraph.


По данным издания, Джонсон, находящийся в загородной резиденции Чекерс под Лондоном, постепенно входит в рабочий ритм, практически ежедневно он общается с главой МИД Домиником Раабом, временно заменяющим его на посту премьер-министра, проводит совещания с советниками и знакомится с документами. 



Также Джонсон поручил организовать на следующей неделе индивидуальные встречи с министрами, чтобы войти в курс дел, передает ТАСС.

На предстоящей неделе, как ожидается, заседание правительства пройдет уже под председательством Джонсона.

Напомним, что британский премьер попал с коронавирусом в больницу, где провел неделю, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии.

12 апреля он был выписан, последний анализ на коронавирус оказался отрицательным.

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Фото: РЕЙТЕР
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