Бориса Джонсона перевели в реанимацию

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого ранее выявили коронавирус нового типа, заметно ухудшилось, в связи с чем его перевели в реанимационное отделение, передает BBC со ссылкой на пресс-секретаря главы британского правительства.

Политика перевели в палату интенсивной терапии по совету врачей, где он получает необходимую помощь. Сообщается, что премьер Британии благодарит систему здравоохранения за работу.

По просьбе Джонсона функции главы правительства будет временно исполнять руководитель МИД Доминик Рааб.

По информации телеканала ITV, Джонсон сейчас использует кислородную маску для облегчения дыхания, а в реанимацию его перевели на случай, если потребуется искусственная вентиляция легких.

Британский премьер объявил, что заболел коронавирусом, 27 марта. Тогда он чувствовал себя хорошо и продолжал удаленную работу. Спустя несколько дней 55-летний политик рассказал, что у него держится высокая температура, а 5 апреля его доставили в лондонскую больницу.