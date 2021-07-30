В Токио продолжаются летние Олимпийские игры – белорусы ведут борьбу за медали с атлетами со всего мира. Вот, в каких видах спорта и во сколько наши соотечественники завтра выступят на состязаниях Игр.
Пожалуй, главная интрига завтрашнего дня для Беларуси – прыжки на батуте. Иван Литвинович и Владислав Гончаров в 07:00 по Минску примут участие в квалификационных соревнованиях в этом виде спорта. А если пройдут в число лучших, поборются за олимпийские награды в финале в 08:50.
Завтра болеть будем и за белорусов в легкой и тяжелой атлетике. В первой нашу страну представит Эльвира Герман (100 м с барьерами, квалификационные забеги, 04:53 по минскому времени). Во второй – Евгений Тихонцов (время – 13:50).
Мария Мартынова 31 июля попробует свои силы в стрельбе из трех положений на 50 м из малокалиберной винтовки. Начало состязаний – в 06:00.
А любителям единоборств советуем освободить себе полдень. В 12:18 в 1/8 финала поединок с бразильцем проведет белорус Дмитрий Асанов.
Такое расписание опубликовано на официальном сайте Олимпиады. По данным Национального олимпийского комитета Беларуси, завтра на Играх также можно будет поболеть за Александра Зеленко, который представляет нашу страну в конном спорте. Категория – «троеборье, 2 день, выездка». Начало – в 04:20.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа. О главных событиях Игр за 30 июля читайте в нашем обзоре по ссылке.
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Белорусы на Олимпиаде: расписание выступлений нашей сборной 31 июля
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