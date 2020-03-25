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Звезда «Терминатора» снимется во втором сезоне «Мандалорца»

Актер Майкл Бин снимется во втором сезоне сериала «Мандалорец» в роли охотника за головами, пишет «Кинопоиск».

Майкл Бин в фильме «Терминатор» (1984)

63-летний артист получил мировую известность в середине 1980-х благодаря ролям в культовых фильмах Джеймса Кэмерона «Терминатор» и «Чужие». Однако сейчас Бин явно переживает не лучшие времена: последние крупные проекты с его участием — хорроры Роберта Родригеса «Грайндхаус» и «Планета страха» — вышли еще в 2007 году.

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Ранее к «Мандалорцу» также присоединилась Розарио Доусон, которая появится в эпизодической роли Асоки Тано, ученицы Энакина Скайуокера. Кроме того, во втором сезоне проекта по вселенной «Звездных войн» также ожидается появление Билла Бёрра в роли наемника Мэйфилда, фигурировавшего в шестом эпизоде первого сезона.

Сюжет продолжения «Мандалорца» остается неизвестным. Предполагается, что одинокий наемник, представитель некогда могучей расы благородных воинов-мандалорцев продолжит путешествие по окраинам далекой-предалекой галактики в компании малыша Йоды.

Второй сезон «Мандалорца» должен выйти на стрим-сервисе на Disney+ этой осенью, однако точная релиза пока не раскрывается.

Кстати, первый сезон проекта мы включили в число лучших сериалов 2019 года.

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