Золотовалютные резервы Беларуси на 1 ноября составили 8,5 млрд долларов

Международные резервные активы нашей страны на 1 ноября, по предварительным данным, составили 8 549,7 млн долларов США (в эквиваленте). Об этом sb.by сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
В Нацбанке уточнили, что за октябрь текущего года золотовалютные резервы увеличились на 89,8 млн долларов (на 1,1%) после снижения в сентябре на 36,8 млн долларов (на 0,4%).
Рост уровня золотовалютных резервов в октябре в основном объясняется покупкой Нацбанком иностранной валюты на торгах БВФБ, а также увеличением стоимости монетарного золота. При этом в октябре Правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около 175 млн долларов.
«Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022-го должен составить не менее 6,0 млрд долларов», – заключили в Нацбанке.
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