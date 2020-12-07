Золотовалютные резервы Беларуси на 1 декабря составили 7,4 млрд долларов

За ноябрь текущего года золотовалютные резервы снизились на 109,2 млн долларов, или на 1,5 процента. В октябре же наблюдался рост на 164,2 млн долларов, или на 2,2 процента., – добавили в Управлении информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь.Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января следующего года должен равняться 7,3 млрд долларов, не менее.