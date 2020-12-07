Согласно предварительным данным, международные резервные активы Беларуси на 1 декабря текущего года составили 7 376,3 млн долларов (в эквиваленте), сообщили в Управлении информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь.
За ноябрь текущего года золотовалютные резервы снизились на 109,2 млн долларов, или на 1,5 процента. В октябре же наблюдался рост на 164,2 млн долларов, или на 2,2 процента.
– В ноябре 2020 года Правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 388 млн долларов. Поддержанию уровня золотовалютных резервов в ноябре способствовали покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“, а также поступление иностранной валюты в бюджет, – добавили в Управлении информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь.
Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января следующего года должен равняться 7,3 млрд долларов, не менее.
Опубликовано:
758
Золотовалютные резервы Беларуси на 1 декабря составили 7,4 млрд долларов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА