Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.63
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Зимние развлечения и искусство: топ-6 идей для отличных выходных

Зимние развлечения и искусство: топ-6 идей для отличных выходных

Впереди еще одни зимние выходные: прогнозируются двадцатиградусные морозы. Многие предпочтут остаться дома. А вот тем, для кого непогода совсем не препятствие, мы советуем присмотреться к нашему традиционному обзору – в нем масса интересных идей и развлечений на любой вкус. 

Фото: pixabay.com

Оценить новый фильм Ренаты Литвиновой

 На большие экраны вышла драма с элементами фэнтези «Северный ветер». Это фильм о тех временах, когда царил матриархат. Женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и мечтали о другой жизни – наполненной чувствами и любовью. Они были всесильны, все их желания становились реальностью, но в один миг все изменилось и начался хаос. Режиссер пригласила сняться в проекте российских актеров с громкими именами (Светлану Ходченкову, Софью Эрнст, Никиту Кукушкина и др.) и даже сама снялась в главной роли. Музыкальное сопровождение фильма – певицы Земфиры. 

Подписаться

Посмотреть выставку «PRO-котов». Можно и онлайн

Если у вас есть кот – вы точно оцените задумку. Национальный центр современных искусств приглашает посмотреть новую экспозицию. Черные, белые, с пятнышками или гладкошерстные, игривые или умиротворенные? Белорусские художники и дизайнеры изобразили питомцев «своими глазами». Для гостей подготовили и забавный интерактив. Организаторы пригласили актеров и музыкантов, художников, музейных смотрителей и просто неравнодушных к искусству людей для того, чтобы они могли поделиться своими впечатлениями о картинах. Наблюдения действительно интересные: каждый человек воспринимает картину по-своему. Организаторы подготовили и аудиогид: это своеобразная форма дополненной реальности, которая позволяет окунуться в произведение и послушать, что о нем думает другой человек. Гости, используя смартфоны и QR-код, попадают на сайт, где размещены аудиофайлы. Попасть на выставку можно не выходя из дома. Она продлится до 28 марта. 

Фото: ncsm.by

Попробовать сеты нового кофейного Gastrofest

Очередной гастрономический фестиваль проходит в столице с 4 по 21 февраля. На этот раз – кофейный. Заведения традиционно предлагают сеты по фиксированной цене. Тыквенный латте, капучино с соленой карамелью, черничный раф в сочетании изумительными десертами точно не оставят вас равнодушными. Можно оставить свой голос за понравившийся сет – по итогам марафона будет определен победитель. Так что зовите друзей, любимых и отправляйтесь получать гастрономическое удовольствие! 

Фото: pixabay.com

Вспомнить детство

Во многих районах столицы оборудованы безопасные горки для катания. Туда смело можно отправляться всей семьей: по наблюдениям, развлечение пользуется спросом не только среди детей. Например, в Заводском районе покататься можно около универмага «Беларусь», в Ленинском желающие могут отправиться в сквер Вилковщина. Жители Московского района могут развлечься на ул. Некрашевича (недалеко от Студенческой деревни и микрорайона Брилевичи), проживающие в Октябрьском – около комплекса «Солнечная долина». В Партизанском районе горка есть в парке Дражня, в Первомайском – отличный склон на ул. Славинского. Жители Советского района могут взять тюбинги и отправиться на ул. Мирошниченко. Во Фрунзенском районе точек больше всего, одна из них на ул. Янковского. Горка для жителей Центрального расположена возле Дома футбола на проспекте Победителей.

Фото: БЕЛТА
 

Потренировать IQ

На мастер-классы по LEGO-математике, быстрому чтению и ментальной арифметике приглашают 30 января в образовательном центре Robolab. В 12:00 стартуют занятия для ребят 4–7 лет по LEGO-математике, где мальчишки и девчонки смогут поиграть с конструктором и соорудить карусель. В 13:10 мальчиков и девочек 8–16 лет познакомят с абакусом – древним инструментом для счета – и научат правильно им пользоваться. Как читать быстрее, ребята 7–10 лет узнают на мастер-классе в 14:20. 

Фото: pixabay.com

Попасть в ледяное царство 

В столичном Ботаническом саду 6 февраля стартует фестиваль ледовых и снежных скульптур. Гости смогут увидеть и оценить мастерство лучших скульпторов, которые делают изо льда произведения искусства. В фестивале-конкурсе принимают участие восемь команд профессионалов и 10 студенческих команд профильных факультетов государственных учреждений образования. На открытии посетителей ждут также викторина, музыкальные сюрпризы и незабываемое пиротехническое шоу. Желающих приглашают в субботу, 6 февраля в 15:00. 

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В экономику Витебской области в 2021 — 2025 годах планируется привлечь более 18 миллиардов рублей инвестиций
О том, как в разных странах называют космонавтов и у кого есть шанс стать покорителем Вселенной
Браслет от «Левши»
Баскетболисткам сборной Беларуси остался один матч до чемпионата Европы
Валерий Павлюкевич: Работающие на селе хотят быть уверенными в завтрашнем дне, знать, что получат хорошую зарплату, социальные гарантии
Делегат Всебелорусского народного собрания сельский соцработник Марина МАЛЯВСКАЯ — о своей гражданской позиции и силе белорусских корней
Пять событий недели глазами председателя Мингорсовета Андрея Бугрова
Фото «СБ»: лучшее за неделю
Почему беглецам-преступникам вряд ли удастся уйти от ответа
Директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН — об особенностях разных вакцин от коронавируса и том, нужно ли прививаться, если недавно переболел
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Нет, я не Байден, я – другой
Беларусь рассчитывает найти возможности для взаимодействия с Новой Зеландией - Лукашенко
Сборная Беларуси по хоккею откроет ЧМ-2021 матчем со Словакией
Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук: «Спортсмен должен выходить на поле воином. Его задача — защитить страну»
Десять человек погибли в результате крушения судна в Китае
Несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса, Беларусь и Узбекистан нарастили взаимный товарооборот
Депутат Валентина Курсевич - об изменениях законодательства о здравоохранении
Делегат VI Всебелорусского народного собрания Александр Аполенис: преференции стоит давать настоящим хозяевам, умеющим работать на земле, — отдача будет еще лучше
Более 355 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки
Эйсмонт: в Беларуси надо ввести уголовное преследование за призывы к санкциям в отношении страны
Гигин: диалоговые площадки надо закрепить в политической системе Беларуси
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хунта в голове
Гороскоп на 7 февраля
Канадские газеты вышли с пустыми страницами: протестуют против Google и Facebook. Узнали, в чем интрига
Вирусолог Владимир Еремин рассказал, почему не стоит бояться вакцины против COVID-19
Беларусь достигла государственной зрелости и умеет принимать самостоятельные решения - Жук
Запад почему-то присвоил себе право диктовать свою волю всему миру - политолог
Американская певица заявила, что в доме Мэрилина Мэнсона есть «комната для изнасилований»
800 новых станций обезжелезивания, работа по замене теплосетей и планы по увеличению использования ТКО: Минжилкомхоз подвел итоги года и очертил перспективы
На нефтезаводе в Уфе произошел пожар
Разрешение на проведение ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 выдано четырем частным лабораториям
Экономике США потребуется 10 лет на восстановление полной занятости населения - Байден
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Печорин с нашей улицы
Минское «Динамо» проиграло «Витязю» в чемпионате КХЛ
Исаченко: в работе с обращениями граждан важно более активно использовать соцсети
Число привившихся от коронавируса в мире превысило число инфицированных
В Гомеле вынесли приговор администратору деструктивного Telegram-канала
Все насосы первого энергоблока БелАЭС работают в штатном режиме - Минэнерго
В Британии менее 1% пациентов сообщили о побочных эффектах после вакцинации
ГАИ в выходные усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения на дорогах
Более 1 тыс. саженцев высадила молодежь Гомельской области в 2020 году
Футболисты "Шахтера" обыграли "Пюник" на сборе в ОАЭ
Торжественный пуск природного газа состоялся в деревне Ског Сенненского района
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Ветер истории
Физики разделили квантовый компьютер на две части, удаленные друг от друга на 60 метров
Страну замело: какими фото делились белорусы в Instagram на этой неделе
Итоги студотрядовского движения подвели в Бресте
Авторы
СКАНИРУЙТЕ