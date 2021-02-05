Зимние развлечения и искусство: топ-6 идей для отличных выходных

Фото:

pixabay.com

Оценить новый фильм Ренаты Литвиновой

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Посмотреть выставку «PRO-котов». Можно и онлайн

Фото:

ncsm.by

Попробовать сеты нового кофейного Gastrofest

Фото:

pixabay.com

Вспомнить детство

Фото:

БЕЛТА

Потренировать IQ

Фото:

pixabay.com

Попасть в ледяное царство

Фото:

БЕЛТА

На большие экраны вышла драма с элементами фэнтези «Северный ветер». Это фильм о тех временах, когда царил матриархат. Женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и мечтали о другой жизни – наполненной чувствами и любовью. Они были всесильны, все их желания становились реальностью, но в один миг все изменилось и начался хаос. Режиссер пригласила сняться в проекте российских актеров с громкими именами (Светлану Ходченкову, Софью Эрнст, Никиту Кукушкина и др.) и даже сама снялась в главной роли. Музыкальное сопровождение фильма – певицы Земфиры.Если у вас есть кот – вы точно оцените задумку. Национальный центр современных искусств приглашает посмотреть новую экспозицию. Черные, белые, с пятнышками или гладкошерстные, игривые или умиротворенные? Белорусские художники и дизайнеры изобразили питомцев «своими глазами». Для гостей подготовили и забавный интерактив. Организаторы пригласили актеров и музыкантов, художников, музейных смотрителей и просто неравнодушных к искусству людей для того, чтобы они могли поделиться своими впечатлениями о картинах. Наблюдения действительно интересные: каждый человек воспринимает картину по-своему. Организаторы подготовили и аудиогид: это своеобразная форма дополненной реальности, которая позволяет окунуться в произведение и послушать, что о нем думает другой человек. Гости, используя смартфоны и QR-код, попадают на сайт, где размещены аудиофайлы. Попасть на выставку можно не выходя из дома. Она продлится до 28 марта.Очередной гастрономический фестиваль проходит в столице с 4 по 21 февраля. На этот раз – кофейный. Заведения традиционно предлагают сеты по фиксированной цене. Тыквенный латте, капучино с соленой карамелью, черничный раф в сочетании изумительными десертами точно не оставят вас равнодушными. Можно оставить свой голос за понравившийся сет – по итогам марафона будет определен победитель. Так что зовите друзей, любимых и отправляйтесь получать гастрономическое удовольствие!Во многих районах столицы оборудованы безопасные горки для катания. Туда смело можно отправляться всей семьей: по наблюдениям, развлечение пользуется спросом не только среди детей. Например, в Заводском районе покататься можно около универмага «Беларусь», в Ленинском желающие могут отправиться в сквер Вилковщина. Жители Московского района могут развлечься на ул. Некрашевича (недалеко от Студенческой деревни и микрорайона Брилевичи), проживающие в Октябрьском – около комплекса «Солнечная долина». В Партизанском районе горка есть в парке Дражня, в Первомайском – отличный склон на ул. Славинского. Жители Советского района могут взять тюбинги и отправиться на ул. Мирошниченко. Во Фрунзенском районе точек больше всего, одна из них на ул. Янковского. Горка для жителей Центрального расположена возле Дома футбола на проспекте Победителей.На мастер-классы по LEGO-математике, быстрому чтению и ментальной арифметике приглашают 30 января в образовательном центре Robolab. В 12:00 стартуют занятия для ребят 4–7 лет по LEGO-математике, где мальчишки и девчонки смогут поиграть с конструктором и соорудить карусель. В 13:10 мальчиков и девочек 8–16 лет познакомят с абакусом – древним инструментом для счета – и научат правильно им пользоваться. Как читать быстрее, ребята 7–10 лет узнают на мастер-классе в 14:20.В столичном Ботаническом саду 6 февраля стартует фестиваль ледовых и снежных скульптур. Гости смогут увидеть и оценить мастерство лучших скульпторов, которые делают изо льда произведения искусства. В фестивале-конкурсе принимают участие восемь команд профессионалов и 10 студенческих команд профильных факультетов государственных учреждений образования. На открытии посетителей ждут также викторина, музыкальные сюрпризы и незабываемое пиротехническое шоу. Желающих приглашают в субботу, 6 февраля в 15:00.